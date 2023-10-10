邵薪羽：兰伯特将如何执掌“中国屋”？

2023年9月30日，美国国务院宣布任命资深外交官马克·兰伯特（Mark Lambert）担任国务院负责中国事务的助理国务卿帮办，同时兼任“中国事务协调办公室”（中国屋）负责人一职。兰伯特拥有33年外交经验，通晓中文、日语、泰语、越南语及西班牙语，曾在东亚与太平洋事务局分管日本、韩国、蒙古和南太平洋工作，经此调任后将进一步成为美对华决策圈又一关键人物。

一、谁是马克·兰伯特？

马克·兰伯特，人称“蓝墨客”，在俄勒冈州威拉姆特大学获历史和政治学学士学位，后就读于得克萨斯州贝勒大学法学院。

兰伯特的职业生涯从南美洲加勒比海沿岸起步。1990年，其被派遣至美国驻哥伦比亚大使馆，从事禁毒、人权和反绑架工作。自1993年调至美国驻日本大使馆后，兰伯特开始负责亚洲事务，所涉议题跨军事、政治、环境与科技等领域。90年代中期，其短暂地回到华盛顿进行军控相关工作，期间随联合国前往伊拉克巴格达核查生物武器。此任期结束后，兰伯特先在国务院日本处负责环境科学事务，与日本就《京都议定书》的签署进行接触；后被派至一线，开启了长达15年的驻外生涯。驻泰国期间，其参与2004年印度洋地震救灾工作；驻越南期间，参与协调越南共产党中央总书记阮富仲与美国总统奥巴马的首次白宫会晤。2015后，兰伯特的工作转至朝鲜半岛，先后任东亚与太平洋事务局韩国处处长和朝鲜事务特使，着力强化美韩同盟、缓和日韩关系，并通过“全球施压运动”等政策推进美国的半岛无核化战略。

值得特别关注的是，兰伯特有过两次驻华经历。2000年，学了两年中文的兰伯特首赴美国驻华大使馆任“人权事务专员”，期间参与处理中美南海撞机事件，在美国国务院发布的所谓涉华“年度人权报告”和“宗教自由报告”中担任起草人。兰伯特的第二次驻华正值六方会谈之际，其以使馆政治处主任身份参与了相关谈判工作。

此外，其曾在国际组织事务上身居美国对华战略竞争“要职”。2020年1月，时任美国国务卿迈克·蓬佩奥在国务院国际组织事务局设置了“联合国诚信特使”（Special Envoy for UN Integrity）一职，目的是“对抗中国在国际机构中不断上升的影响力”，兰伯特正是第一任所谓“特使”。

二、为什么是他？

当下，美国国务院任命兰伯特有多重考虑。

经验人缘俱佳。兰伯特两度驻华，加上熟悉亚太多国事务的独特背景经历有助其在处理中美关系上发挥特殊作用。美国国务院表示其“在处理中国问题、协调盟友伙伴以及保护国际体系完整性方面拥有丰富的经验”。同时，媒体称其给人留下“可靠”的印象，深受包括助理国务卿康达在内的同事们的喜爱。

符合“中国屋”改革需要。2022年12月，拜登政府高调启动“中国屋”，目的是汇集国务院内外中国问题专家，围绕涉华议题打造信息互通、资源整合和沟通协调的跨部门平台。但成立半年有余，该部门的现实运作情况却不尽如人意，面临政策分歧大、士气低落与人手短缺等问题，据称人员空缺率高达40%。此外，近期拜登对华决策团队变动频繁：3月，总统特别助理兼国安会中国事务高级主任劳拉·罗森伯格转任“美国在台协会”（ATI）理事主席；5月，常务副国务卿温迪·舍曼宣布退休；6月，前“中国屋”负责人华自强卸任……在此背景下，拜登对华决策团队亟需注入新鲜且稳健的“强心剂”，美国政府内部也对兰伯特寄予厚望，认为其能“真正确保‘中国屋’的政策、文件、流程以及人员都得以落实”。

或为两党接受度最高的选择。今年以来，共和党频频质疑民主党政府对华“软弱”，批评拜登“过于重视与中国接触而不是对抗”，众议院外交事务委员会主席、共和党议员迈克·麦考尔甚至要求拜登政府提供布林肯、舍曼、康达和华自强等对华决策官员的工作文件和通讯情况。兰伯特本人对华态度整体较为强硬，曾在特朗普任内取得“出色成绩”，被共和党接纳的可能性更高。随着2024年美国总统选战的打响，在两党对华政策斗争日趋激烈的背景下，拜登亦想任命这位“得力干将”施展其亚太与对华战略布局，以尽可能多地留下外交政策遗产，并为民主党争取筹码。

三、未来走向如何？

兰伯特的任命仅为拜登对华决策“旧瓶”中的“新酒”，不会改变美国对华战略竞争基调。执掌“中国屋”后，兰伯特将发挥长期负责亚洲事务的经验、技能与人脉优势，整合外交系统资源，在美国对华“战略竞争对手”定位下，沿“投资、结盟、竞争”三轨并进，推进“负责任的对华竞争”，即在积极竞争的同时降低冲突风险，与中国就共同利益开展合作。同时，在相对稳定的对华政策框架下，兰伯特本人的外交经历凸显出极为鲜明的多边主义政策导向：从推动日韩关系缓和到围绕南海问题纠集反华力量，从开展多边人道主义援助到加大联合国游说力度……可以预见，未来其将更加重视向盟友伙伴“借力”，推动拜登政府的“印太战略”进一步落地，塑造中国周边的战略环境，以全方位、多领域、一体化的方式遏制中国。

从体制机制角度来看，兰伯特的任命也将对具有一定实验性的“中国屋”产生影响。这位新晋掌门人能否解决美国对华决策的官僚弊病、整合困境与执行难题？“中国屋”将成为两党的合作平台还是斗争焦点，将延续多年或仅为“昙花一现”？未来，在人事调整暂时完成与大选压力不断累积下，拜登政府对华政策将如何推进发展？让我们拭目以待。