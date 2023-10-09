国会众议员拉森：美国如何能更有效地与中国竞争？

-郭怡广：我是郭怡广，来自北卡罗来纳州教堂山。我们今天的嘉宾是来自华盛顿州第二选区的国会代表里克·拉森。拉森议员于2005年帮助创办了美中工作组 （U.S.-China Working Group），也一直是国会中对华政策理性而温和的代表。今年夏天，拉森更新了发表于2019年关于美中关系的白皮书，题为“增强美国竞争力和领导力的四点策略”。

-里克·拉森：感谢您的邀请。现在在国会，关于中美关系理性而温和的态度并不多见。虽然中美关系当前困难重重，但我们相信我们可以找到合理的解决方案。

-郭怡广：当然。您能不能先讲一讲美中工作组的历史以及过去所做的工作？

-里克·拉森：我们过去访问过中国11次，每次都是六人小组：三名民主党成员和三名共和党成员。后来疫情中断了我们的访问。但根据我得到的反馈，中国人大领导层希望我们再次访问中国。 2017年是转变之年，美国国会对中国转向了鹰派立场。很多人转变为惩罚、脱钩派，但还是有少数人坚持要就各种问题和中国领导人进行沟通和交流。

-郭怡广：相比2019年的白皮书，您认为中美之间需要解决的问题出现了怎样的变化？对于我们要处理的优先事项，您有什么建议？

-里克·拉森：2019年时，前一届政府存在一些分歧：前总统称习主席为好朋友，但与此同时，贸易方面的政策却相当严格而强硬。拜登政府在贸易、关税政策方面仍旧采取强势态度，但在应对方式上有了很大变化。在2021年，美国政府实施了对华为和中通的制裁，并且通过了芯片法案，其不会在有关人权和技术政策等问题上有任何让步。如果继续采取强硬立场，我们需要坚守什么，又需要考虑哪些机会？拥有世界上排名前两位的经济总量、碳排放以及核武能力的超级大国必须可以进行对话的领域。

-郭怡广：这份白皮书隐含了对拜登政府政策的批评。您认为现在的政府倾向以冷战时阵营的方式划分世界，通常被描述为以中美为代表的集权制和民主制国家之间的对立。您能否谈谈对这种阵营划分的思考以及这种划分方式可能存在的危险？

-里克·拉森：这种言论在拜登团队甚嚣尘上。总统在九月初前往（印度参加）G20峰会 ，并在返程时访问了越南。人们都知道越南是由共产党领导的集权国家而非一个民主国家。但对于美国而言，越南是一个重要的伙伴。从越南的角度来讲，他们也希望成为美国的伙伴，即使两国永远不会结为盟友。越南希望对抗他们北方的邻居，这同时也符合美国的利益，因此民主和集权阵营对立的观点并不适当。在白皮书中，我提到中美关系并非双边关系，它在很大程度上受到美国与其他国家关系的影响。

-郭怡广：我们重温一下白皮书的四个要点：一、认识到现有的冲突和竞争。二、改变并扩大与中国的竞争方案。三、确定对中美两国都有利的合作领域。四、整顿美国自身的国内问题。前三点正如布林肯国务卿说的一样：“对华政策将会是有信心地竞争，该合作时合作，必要时进行对抗。” 您基本赞同这个想法吗？

-里克·拉森：是的，无论对华政策是什么样的，都必须给双边合作留出空间。第四点同样重要，做好自己的事请非常重要。我们通过了两党基础设施法案、芯片法案、通胀削减法案，这实际上是美国绿色能源的转型。美国已经整顿好了经济，所以我们现在可以自信地走向世界，利用国际贸易这个平台让我们在国外的影响力更加强大。特别是，我提到了全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）；无论你走到哪里，都能听到对美国贸易的批评。比如美国制定了印太经济框架，但它不允许市场开放。大家都想要贸易协定，但真正想要的是开放市场。在美墨加协定中，我们确定了环境法和劳工法，甚至还就国有企业展开了讨论；但这些都不是最重要的。贸易协定不仅要市场开放，还要涉及到贸易标准和制定标准。所以我们需要利用整顿国内经济这一点去推动更高标准的贸易协定。这是一项具有战略意义的行动，但我们却没有这么做。

-郭怡广：除了以上四个要点，白皮书中还提到了五个议题：国家安全、发展、外交、技术和教育。您能否对此也进行一些阐释？让我们从台湾开始，当谈到继续保持战略模糊政策时，您如何看待美国的对台政策？

-里克·拉森：我认为美国不应该过于公开和具体地表明我们会采取何种行动。在对待大陆对台行动时，保持态度模糊是有助于维护稳定的。但近年来，国会态度正在偏向更具体地表明对台立场，同时也积极地支持武装台湾。我认为战略模糊应是政策的基本部分，因为台海冲突不仅对该地区有害，对世界也有害。

-郭怡广：中国“一带一路”计划已经持续十年了，我们应该采取什么措施来应对？我们应该为其失败而欢呼，还是应该提供其他方案？

-里克·拉森：首先，白皮书中并没有为中国在任何方面的失败而喝彩。美国在对待此问题上不应该只想防守，同时也要考虑我们能在进攻方面做些什么。不仅是针对“一带一路”，在经济发展和外交方面，我们也应该采取进攻性措施。因此，仅仅要求发展中国家不要参与“一带一路”是不能奏效的。我们有进出口银行，在过去几年又开设了美国国际发展金融公司。为了展示出美国在国际发展中不可或缺的作用，我们应该用这些机构向发展中国家提供帮助，但并不是直接对抗“一带一路”。

-郭怡广：在参与“一带一路”计划的国家里，我们经常听到这样一句话：“美国人带来的是指手画脚的演讲，而中国人带来的是医院。” 您对此怎么看？

-里克·拉森：中国修建的医院里面都是中国的医生和护士。我们试图传达的信息是：我们可以帮你们建医院，并用你们自己的医生护士，但这些并非都是美国的责任。一些国家的领导人有时会做出很好的决定，有时则不会，但这不是美国的问题。我相信我们可以利用美国国际发展金融公司等机构做得更好。

-郭怡广：当谈到贸易时，我们提到了美国和CPTPP，但现实是美国目前并没有意愿加入。如果未来美国有了加入的意愿，那么还有办法加入吗？我希望美国能加入CPTPP，也加入RCEP。但是现在美国对多边贸易协定几乎没有兴趣。

-里克·拉森：毫无疑问，美国对于多边贸易协定没有兴趣。但是作为国会议员，我们总是相信自己可以做点什么。我认为对于CPTPP，美国还没有被拒之门外。事实上，加入CPTPP是一个有利的战略举措。如果美国想在与中国竞争方面做得更好，就需要加入CPTPP并与协议中的其他伙伴发展贸易关系并从中获益。美国可以采取这一项重大战略举措向整个印太地区、整个亚洲传达美国仍是一个太平洋国家，我们并没有离开的意思。 这本身对于中国领导层来说也将是一个重要的信息。

-郭怡广：在科技领域，我完全同意你提出的观点，尤其是通过发放更多的H1B签证等方式吸引人才。在白皮书中，你提到一些不尽人意的事情，比如极端的出口管控。用您的话说，“如果美国战略的目标是减缓中国经济增长，那注定会失败。” 但是白皮书并没有谈到对先进集成电路、高级芯片以及设计和制造这些芯片所需设备施加严格出口管制的事情。

-里克·拉森：很多问题是近年才显露出来的。在下一次修订中，我们会重点关注芯片问题，确定我们可以做什么，应该做什么。回顾20世纪90年代末，当时，美国对火箭技术流向中国设置了一些限制，希望阻止中国发展航天技术。最为激烈的讨论出现在2011年的Wolf修正案。Wolf修正案阻止了美国宇航局和中国航天局的合作。 这对阻止中国发展航天科技起到了多大作用呢？结果并非像我们设想的那样。中国领导层完全有能力建立自己的科技行业。在这件事中，我们应该仔细评估对美国以及其盟友在技术和经济方面造成的附带损害，并对出口管制采取更加慎重的态度。我认为政府正在努力做到这一点，但是国会似乎并不希望在出口管制方面更慎重。我认为脱钩论注定会失败。我不想点名这些公司，但大型拖拉机制造公司不会离开中国，总部位于美国的大型飞机制造商也不会离开中国。

-郭怡广：关于教育，您提出了这样一个有趣的观点：“我们所做的一切不应该都是为了与中国竞争。” 在白皮书中，您讨论了有关教育投资的问题。当谈到STEM 教育时，您也涉及到了“中国行动计划”的有害影响，对吗？

-里克·拉森：这是一个令人担忧的问题，但我们需要批判性地思考。一个在美国从事研究工作的中国公民不会突然变成危险人物。事实上，据我们所知，“中国行动计划”并没有那么有效。这些案件很难立案，法院经常会将它们驳回。学术剽窃并不是在过去 25 年才发生的，我们不应该只看法律案件，而应该致力于更有效的方法去保护全球公共领域的学术成果。

-郭怡广：整篇白皮书有一条贯穿始终的主线：美国的力量来自开放性、包容性和多样性。但是我们现在正在削弱这些优势。

-里克·拉森：这确实是一个危机，我们正在失去对自己的信任。在危机时刻，美国应该坚持自己的价值观。 我们所知道的是，当我们投资于我们的人民，我们的道路、桥梁、高速公路，我们的科学和教育时，一定会有一个好的结果，虽然这个结果不会立刻呈现出来。所以，我们不必因为中国变得强大而改变我们的一切。我们要做的是遵循我们的价值观，更要相信并扩大这些优势。

-郭怡广：您所写的白皮书在国会与选民中反响如何？

-里克·拉森：在中美关系界，对白皮书反响十分积极。在国会内，对华政策的重心已经转移，我自己的对华倾向也比15年前要强硬一些。作为政策制定者，我们也需要在一定程度上跟上这种变化。但我仍然试图坚持我的原则。我们仍需要坦诚而坚定的讨论。但在国会内部，实现这样的目标是非常困难的。中美关系看起来是双边关系，但其实却是一个多边关系。如果美国加强与盟友的合作，我们就能够在这一竞争中占据有利位置。

-郭怡广：报告中的有些内容将中国相关的问题渲染称一种生存威胁，这不是您的本意，对吧？

-里克·拉森：我一直认为任何一个国家的生存威胁永远来自于它本身。这就是为什么我们要审视并关注我们自己。所以我不认为中国对美国构成生存威胁。

-郭怡广：最后，您对最近几个月的事件怎么看？布林肯国务卿、财政部长珍妮特·耶伦、商务部长吉娜·蕾蒙多，还有气候特使约翰·克里，都对中国进行了访问。您是否觉得情况有了变化？

-里克·拉森：我确实认为现在两国的关系正在重建。中国领导人刚刚进入了他的下一个任期，新一届的领导层也提供了一个重建关系的机会。坦率地说，对于中美两个超级大国，领导人之间开始对话并制定继续发展关系的计划是至关重要的。

-郭怡广：拉森议员，感谢您在百忙之中抽出时间与我交谈。我们期待您对中国政策提出更多的思考与见解。

-里克·拉森：多谢邀请，很高兴再次见到您。