美国参议院多数党领袖舒默率领代表团访华

由参议院多数党领袖，民主党人查克·舒默(Chuck Schumer，纽约)率领的国会代表团于北京时间10月7日到访中国。该代表团由三名民主党人和三名共和党人组成，除了舒默外，代表团成员还包括共和党联邦参议员迈克·克拉珀（Mike Crapo，爱达荷）、比尔·卡西迪（Bill Cassidy，路易西安纳）和约翰·肯尼迪（John Kennedy，路易西安纳），以及民主党联邦参议员玛吉·哈桑（Maggie Hassan，新罕布什）和乔恩·奥索夫（Jon Ossoff，佐治亚）。这是美国国会议员自 2019 年来首次访问中国。
拜登政府此前正在积极寻求拓展与北京对话的渠道。在过去几个月来，国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）、财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）、总统气候特使约翰·克里（John Kerry）以及商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）先后访问中国。在舒默代表团宣布访华消息后，白宫一直在与舒默保持联系，并支持该代表团访问中国。舒默此行可以视作这种拓宽对话渠道的努力在国会层面的延续。这次访问将聚焦于中美贸易对等问题，以及如何维护好美国在事关国家安全的先进科技领域的领先地位。此外，舒默一行还计划和中方讨论人权、芬太尼、俄乌战争等议题，也将就双方具有合作潜力的领域进行探讨。中方对于舒默的此次访问也传达出积极的信号。10月4日，外交部发言人便在记者会上表示欢迎国会代表团访华，并且希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。距离将在11月于旧金山举行的APEC峰会仅剩一个多月，舒默一行的此次访问也被外界认为是为习近平主席与拜登总统在APEC峰会期间的会晤做铺垫。
值得注意的是，舒默一直是一名以对华强硬著称的议员，推动了美国《芯片法案》（CHIPS and Science Act）以及《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）的出台。今年5月，舒默又试图推动一项新法案，以提高美国在技术、安全、涉台等问题上应对中国的能力。正如当年右翼的尼克松总统即使推动中美关系破冰也不用担心被美国国内包装成向共产主义妥协一样，舒默“对华强硬”的名声让其哪怕在中国释放善意也不会损耗太多政治资本。
舒默一行在中国的第一站到访了上海，与上海市委书记陈吉宁举行了会面。陈吉宁表示中美关系是当今世界最重要的双边关系，健康稳定的中美关系既有利于两国，也利于世界。中美双方应该秉持相互尊重、和平共处、合作共赢这一在新时期正确相处的根本原则。陈吉宁还说上海是一座开放、创新、包容的城市，上海愿在推动中美两国关系发展中发挥积极作用，欢迎美国企业把握中国式现代化的机遇，以上海为落脚点深耕广阔的中国市场。上海将一如既往营造市场化、法治化、国际化的营商环境。舒默则表示美国无意和中国脱钩，但必须互惠。他希望美国公司能在中国获得公平待遇，能够自由竞争。此外，舒默还提到了芬太尼问题，他认为问题不在于中国政府，而是中国企业。舒默称中国企业仍在为墨西哥生产阿片类药物提供原料。
10月9日，中国国家主席习近平在北京会见了舒默率领的代表团。习近平表示中美关系是世界上最重要的双边关系。中美两国如何相处，决定人类的前途和命运。两国不应该竞争对抗，而应该在全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题等方面协调合作。并且两国立法机构应该增进彼此的相互了解，为推动中美关系稳定并且好转作出积极贡献。习近平说：“我们有一千个理由改善中美关系，没有一个理由毁掉中美关系。”舒默则表示美国并不寻求冲突，美国将和中国一起塑造这个世纪。除了与陈吉宁会谈时谈论的问题之外，舒默还希望中国能在气候变化和俄乌战争等议题上与美国有更多的合作。此外，舒默还呼吁中国就最近发生的巴以冲突谴责哈马斯的暴力袭击，并对中国外交部保持中立态度的申明表达了失望。舒默一行还与外交部长王毅，全国人大常委会委员长赵乐际，商务部部长王文涛举行了会见。在会见时，王毅部长希望代表团的此次访问能够帮助美方更准确、更客观地看待中国，以及更理性地管控分歧，让中美中关系重新回到健康发展的轨道。
美国媒体对于舒默代表团此次访华给予了很大的关注。但是最近的巴以冲突却意外地为美国媒体对这次访问的评价注入了不确定因素。在习近平主席会见舒默一行之后，美联社、路透社、时代杂志和NBC新闻等多家媒体第一时间发布了报道。但是与中美双方维护双边关系稳定的共识相比，所有媒体都无一例外地用更大篇幅渲染了舒默在巴以冲突问题上对中方的批评，强调了舒默因为中国外交部的声明没有对以色列表现出同情而“感到失望”。虽然中国外交部在10月9号晚些时候就巴以冲突发出了 “谴责伤害平民” 的声音，但是人们的注意力还是停留在舒默一开始对中国立场的批评上。如此一来，舒默代表团进行的一系列交流所能够给美国对华舆论带来的积极影响将不可避免地大打折扣。但是中国官方媒体地报道并没有提及这一不愉快的声音，而是将重点放在了强调合作和相互尊重的必要性上。
舒默一行访华极为重要。首先，它可以为促成中美最高领导人今年11月在旧金山举行峰会添砖加瓦。其次，美国国会已经成为美国对华政策的主要策源点之一，国会成员访问中国、与中国最高领导人会晤并切身实地的了解中国的国情和民意对减少国会成员对中国的敌视和偏见具有重大意义。但是按照既定行程，代表团在离开中国之后还要访问韩国和日本。鉴于中国与日韩之间日趋紧张的关系，以及台湾问题的潜在影响，舒默一行访华究竟能对稳定中美双边关系起到多大作用还是一个未知数。