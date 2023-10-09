美国参议院多数党领袖舒默率领代表团访华

舒默一行在中国的第一站到访了上海，与上海市委书记陈吉宁举行了会面。陈吉宁表示中美关系是当今世界最重要的双边关系，健康稳定的中美关系既有利于两国，也利于世界。中美双方应该秉持相互尊重、和平共处、合作共赢这一在新时期正确相处的根本原则。陈吉宁还说上海是一座开放、创新、包容的城市，上海愿在推动中美两国关系发展中发挥积极作用，欢迎美国企业把握中国式现代化的机遇，以上海为落脚点深耕广阔的中国市场。上海将一如既往营造市场化、法治化、国际化的营商环境。舒默则表示美国无意和中国脱钩，但必须互惠。他希望美国公司能在中国获得公平待遇，能够自由竞争。此外，舒默还提到了芬太尼问题，他认为问题不在于中国政府，而是中国企业。舒默称中国企业仍在为墨西哥生产阿片类药物提供原料。

10月9日，中国国家主席习近平在北京会见了舒默率领的代表团。习近平表示中美关系是世界上最重要的双边关系。中美两国如何相处，决定人类的前途和命运。两国不应该竞争对抗，而应该在全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题等方面协调合作。并且两国立法机构应该增进彼此的相互了解，为推动中美关系稳定并且好转作出积极贡献。习近平说：“我们有一千个理由改善中美关系，没有一个理由毁掉中美关系。”舒默则表示美国并不寻求冲突，美国将和中国一起塑造这个世纪。除了与陈吉宁会谈时谈论的问题之外，舒默还希望中国能在气候变化和俄乌战争等议题上与美国有更多的合作。此外，舒默还呼吁中国就最近发生的巴以冲突谴责哈马斯的暴力袭击，并对中国外交部保持中立态度的申明表达了失望。舒默一行还与外交部长王毅，全国人大常委会委员长赵乐际，商务部部长王文涛举行了会见。在会见时，王毅部长希望代表团的此次访问能够帮助美方更准确、更客观地看待中国，以及更理性地管控分歧，让中美中关系重新回到健康发展的轨道。

美国媒体对于舒默代表团此次访华给予了很大的关注。但是最近的巴以冲突却意外地为美国媒体对这次访问的评价注入了不确定因素。在习近平主席会见舒默一行之后，美联社、路透社、时代杂志和NBC新闻等多家媒体第一时间发布了报道。但是与中美双方维护双边关系稳定的共识相比，所有媒体都无一例外地用更大篇幅渲染了舒默在巴以冲突问题上对中方的批评，强调了舒默因为中国外交部的声明没有对以色列表现出同情而“感到失望”。虽然中国外交部在10月9号晚些时候就巴以冲突发出了 “谴责伤害平民” 的声音，但是人们的注意力还是停留在舒默一开始对中国立场的批评上。如此一来，舒默代表团进行的一系列交流所能够给美国对华舆论带来的积极影响将不可避免地大打折扣。但是中国官方媒体地报道并没有提及这一不愉快的声音，而是将重点放在了强调合作和相互尊重的必要性上。

舒默一行访华极为重要。首先，它可以为促成中美最高领导人今年11月在旧金山举行峰会添砖加瓦。其次，美国国会已经成为美国对华政策的主要策源点之一，国会成员访问中国、与中国最高领导人会晤并切身实地的了解中国的国情和民意对减少国会成员对中国的敌视和偏见具有重大意义。但是按照既定行程，代表团在离开中国之后还要访问韩国和日本。鉴于中国与日韩之间日趋紧张的关系，以及台湾问题的潜在影响，舒默一行访华究竟能对稳定中美双边关系起到多大作用还是一个未知数。