华盛顿特区线下研讨会：探讨美中关系当下的挑战和明年的走向

拉住“灰犀牛”、管控“黑天鹅”、搬走“拦路虎”

本次会议由中美研究中心(Institute for China-America Studies)主办、美国卡特中心(The Carter Center)、中国南海研究院(National Institute for South China Sea Studies)、北京国际对话俱乐部(Beijing Club for International Dialogue)和加拿大阿尔伯塔大学中国中心(China Institute University of Alberta)协办。

点击这里注册参会