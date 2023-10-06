华盛顿特区线下研讨会：探讨美中关系当下的挑战和明年的走向

拉住“灰犀牛”、管控“黑天鹅”、搬走“拦路虎”
本次会议由中美研究中心（Institute for China-America Studies）主办、美国卡特中心（The Carter Center）、中国南海研究院（National Institute for South China Sea Studies）、北京国际对话俱乐部（Beijing Club for International Dialogue）和加拿大阿尔伯塔大学中国中心（China Institute University of Alberta）协办。
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主旨演讲人：中国驻美大使馆公使徐学渊、美国约翰·霍普金斯大学荣休教授蓝普顿、Albright Stonebridge Group高级合伙人谢安敏等
第一单元：美中关系的合作、竞争和较量
主持人：美国卡特中心中文事务高级顾问刘亚伟
发言人：昆西研究院东亚项目主任史文、北京国际对话俱乐部高级研究员高志凯、乔治城大学美中国际事务对话项目高级研究员韦德宁和复旦大学美研中心副主任信强
第二单元：美中经济关系选择性脱钩的前因后果
主持人：中美研究中心高级研究员Sourabh Gupta
发言人：Albright Stonebridge Group高级副总裁Paul Tiolo，卡内基国际和平基金会高级研究员黄玉川、战略与国际研究中心高级顾问William Alan Reinsch，中国国际贸易与经济合作研究院高级研究员周密和前杜克昆山大学美方院长Dennis Simon。