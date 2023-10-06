华盛顿特区线下研讨会：探讨美中关系当下的挑战和明年的走向

我认为我在白宫期间完成的最有长远意义的重要成果就是在30年的冲突之后把和中国的外交关系正常化。邓小平和我成为真正的好朋友。我们互相仰慕。当他差不多是我这个年龄的时候我到中国去看望他。我认为他兑现了承诺，在中国高度实现了开放和改革。他们在人权问题上还有很多路要走，但他们取得了很大进展。我认为美国和中国的关系现在以及将来很长时间都会是世界上最重要的双边关系。