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麦卡锡：美国第一个被罢免的众议院议长

在佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）于10月2日提出针对议长凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）的罢免动议（motion to vacate）之后，众议院于10月3日进行了罢免麦卡锡的表决。八名强硬的右翼共和党人和所有208名民主党人投票支持罢免。虽然剩下的210名共和党人投了反对票，但是罢免动议还是以216票对210票获得通过。麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。

众议院议长是美国政坛“三号人物”，排位仅次于美国总统和副总统。该职务通常由该院多数党领袖经所有议员选举后产生，职责包括设置和主持众议院议程，具有重要政治影响力。今年1月，麦卡锡经过历时四天的15轮投票才当选议长。而上次出现需要10轮以上投票才能当选众议长的情况还是在160多年之前。年初选举时盖茨就反对由麦卡锡出任议长，直到麦卡锡向共和党强硬的右翼“自由小组”（Freedom Caucus）作出史无前例的妥协才能得以当选。麦卡锡妥协的一个条款就是同意众议院只需一名议员就能提出罢免议长的动议。

近期，美国国会民主、共和两党就新财年联邦政府拨款问题持续争斗，共和党内部矛盾在这一过程中激化。此次罢免投票的导火索是共和党强硬派不满麦卡锡与民主党合作通过一项短期（45天）拨款法案以避免联邦政府陷入关门危机。该法案没有照顾到共和党右翼要求大幅削减联邦政府开支、加强边境管控的主张，而且在众议院获得通过主要依靠的是民主党议员的支持。作为相对温和的共和党人，麦卡锡在某些情况下表现出愿意与拜登妥协的意愿。盖茨因此而指责麦卡锡为拜登总统而不是他的共和党同事们工作。尽管大力倡导两党合作，并且此前在联邦政府短期拨款法案上同麦卡锡“联手”，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）依旧没有选择在罢免动议上帮麦卡锡一把，而是选择看共和党内斗的笑话。上两位共和党籍议长，保罗·瑞安（Paul Ryan）与约翰·博纳（John Boehner）均是在跟党内强硬派同僚的斗争中辞去了议长的职务。

从理论上说，众议院可以再次投票让麦卡锡重回议长宝座，但麦卡锡表示不会再次参选。他强调为了解决联邦政府拨款问题而与民主党进行谈判是自己的责任，因为做了正确的事情而丢掉工作，自己很平静。麦卡锡还补充说，自己并没有与白宫就向乌克兰提供更多援助达成任何协议。

麦卡锡被罢免后，北卡罗来纳州的共和党籍众议员帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）被任命为临时议长，他是麦卡锡长期的政治盟友，曾在罢免案投票前表明支持麦卡锡继续担任议长。众议院计划与10月11日举行新议长的选举，目前已有两名众议员公开表示竞选这一职务，他们分别是路易斯安那州共和党人史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）与俄亥俄州共和党人吉姆·乔丹（Jim Jordan）。这两位议员在众议院出任重要职务，前者是多数党领袖，后者是司法委员会主席。斯卡利斯身患血癌，身体状况令人担忧。乔丹明确表示如果他当选，他会阻止继续向乌克兰提供任何军援。民主党方面则可能推出哈基姆·杰弗里斯参与竞选，但少数党领袖出任议长的可能性极小。

在确定新议长前，众议院的议程可能陷入停顿。拜登总统心急如焚，多次表示希望众议院早日选出议长，一是联邦预算之钟42天后就会停摆，二是援助乌克兰刻不容缓。

 

 

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