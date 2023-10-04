2024年美国大选共和党总统候选人第二次辩论

2024年美国大选共和党总统候选人第二次辩论于9月27日在加州的罗纳德·里根总统图书馆举行。参加这次辩论的一共有7位候选人，分别是佛州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis），前美国驻联合国大使和南卡州州长妮基·黑利（Nikki Haley），南卡州联邦参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott），前副总统迈克·彭斯 (Mike Pence)，企业家维韦克·拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy)，前新泽西州州长克里斯托弗·克里斯蒂（Christopher Christie），北达科他州州长道格·伯古姆（Doug Burgum）。而参与了第一次辩论的前阿肯色州州长阿萨·哈钦森 (Asa Hutchinson)则因为支持率没有达标而未能获得登台的资格。目前在共和党内支持率领跑的特朗普依旧缺席了此次辩论。
距离将于1月15日在爱荷华州举行的2024年大选周期第一场州一级的总统提名选举还有不到4个月时间，这段时间对于最终是否能有候选人有机会与支持率遥遥领先的前总统唐纳德·特朗普较量至关重要。作为目前支持率排名第二的候选人，德桑蒂斯在辩论刚开始便一改在第一场辩论中不批评特朗普的态度，开始指责特朗普不出席辩论的行为，并且指责特朗普政府增加了7.8万亿美元的债务，导致了如今的通货膨胀。但是在之后的辩论中，德桑蒂斯没有进一步攻击特朗普。
克里斯蒂则一如既往地对特朗普进行了尖锐的批评，声称他不参与辩论是因为害怕其他人诘问他被指控犯罪的记录，是在回避问题，还为他取了一个侮辱性的外号“唐老鸭”（Donald Duck）。当主持人要求每一位候选人各选出一位他们认为应该退出提名竞争的对手时，克里斯蒂毫不犹豫地选择了特朗普，他认为特朗普分裂了共和党。
曾经在特朗普政府任职的黑利也批评特朗普在对抗中国日益增长的影响力时过于关注贸易赤字，反而忽略了一些美国真正脆弱的领域，比如中国人在美国购买农业用地等。但是就整场辩论而言，大多数候选人只是对特朗普进行了短暂而无关痛痒的攻击，没有人追究他被指控的91项罪名，除了德桑蒂斯提到的债务规模之外，也没有人对他总统任期内发生的事情进行真正严肃的审查。
在更多的时间里，七位候选人只是满足于互相争吵，将整场辩论变成了一个争夺第二名的比赛。辩论结束后，特朗普的支持率依然在各大民意调查中遥遥领先。正如特朗普的竞选顾问克里斯·拉西维塔（Chris LaCivita）在一份声明中所说的：“今晚的共和党辩论与第一场辩论一样无聊且无关紧要，所讲的任何内容都不会改变初选的发展动态。” 根据媒体报道，特朗普依然不会参加11月8日在迈阿密举行的第三次共和党候选人辩论，他认为共和党应该停止这一系列辩论，因为不会有突破性的候选人出现。
就现场的表现而言，妮基·黑利延续了第一场的良好状态。在一轮关于如何规范青少年使用社交媒体的激烈交锋中，黑利对拉马斯瓦米说出了被各大媒体津津乐道的一句话：“每次听你说话，我都觉得自己变得更笨了”（Every time I hear you, I feel a little bit dumber），以嘲讽拉马斯瓦米“万事通’的发言风格。除此之外，他还与德桑蒂斯和斯科特就能源政策发生了争执。她在共和党内的支持率也持续上升。一项新的民意调查显示，黑利在新罕布什尔州（New Hampshire）的支持率达到15%，尽管与特朗普的45%依然相差甚远，但是已经超过德桑蒂斯，名列共和党候选人第二。这些变化也让特朗普越来越重视黑利可能带来的威胁。特朗普团队发表了一份声明，批评了黑利在移民问题上的软弱立场，以打击她正盛的势头。
尽管许多媒体认为德桑蒂斯在第一次辩论中的表现缺乏攻击性，但是许多民调的反响还算比较积极，所以德桑蒂斯在这次辩论中基本沿用了第一次的策略。他尽力表现得镇定而自信，努力避免与其他候选人发生争执。除了与黑利就能源政策的正面冲突之外，他也基本上做到了这一点。此外，德桑蒂斯还称拜登在经济领域“完全没有发挥领导作用”。作为一名政治新人，拉马斯瓦米凭借对于其他候选人犀利的攻击在第一次辩论中出尽风头。但是在此次辩论中，拉马斯瓦米基本上保持了温和的态度，尽力表达对于其他候选人的尊重。可即便如此，他也遭到了各位候选人的轮番攻击。比如斯科特就指责他与中国存在商业上的联系。与拉马斯瓦米相反，斯科特在第一场辩论中默默无闻，但是在此次辩论中却开始拼命的争取发言时间。他尖锐的批评了拉马斯瓦米和黑利，但是没有针对特朗普进行任何攻击。
总体而言，这是一场充满混乱的辩论。如同第一场辩论一样，这一场辩论依然没有什么规则和纪律可言。主持人在很长一段时间内失去了对于现场的控制，任由候选人们互相争吵和攻击。正如德桑蒂斯在辩论结束后接受采访时所说：“如果是我在家观看这场辩论，我会换台。”根据尼尔森（Nielsen）的数据，周三晚上观看辩论的人数不到1000万人，比第一场辩论的1280万的观众数量有所下降。要知道2015年有特朗普参加的第一场共和党总统候选人辩论足足吸引了2400万观众。下一场辩论将于11月8日在迈阿密举行，如果候选人们依然有志于挑战特朗普的领先地位，那么想必他们会在迈阿密与这位前总统有更激烈的隔空交锋，让我们拭目以待。
（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目项目助理、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）