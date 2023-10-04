中国是美国的威胁吗？

尽管目前美国口口声声讲，中国是美国的威胁，因为“大国必霸”这是历史的铁律，所以美国与崛起的中国必然会陷入“修昔底德陷阱”，中美必有一战。显然，这是美国在为其遏制中国政策寻找一种冠冕堂皇的合法化理由，但是除此之外，美国鼓吹中国威胁论，也是为了国内政治与经济的需要。

首先，中国为什么是美国的威胁？这是为了转移国内的社会矛盾，维持资本的统治。而且越是国内经济不好，社会矛盾激化的时候，就越需要一个外在的敌人与威胁的存在。早在冷战时期，美国经济学家保罗·斯威齐在《垄断资本：美国的经济与社会秩序》一书中对于俄罗斯为什么是美国的威胁，就这样分析到，在假定俄罗斯想要进攻美国和西方时，在所有把这种精神病患者的恐惧当做我国国防和冷战政策基础的普通人中，显然没有一个曾经去证明这种恐惧是合理的。没有人肯费力去冷静解释为什么俄国有这种企图。恰好相反，每一个有理性的人都得出这种信念，俄国人民和苏联领袖们都没有这种欲望与企图。所以，美国寡头统治集团需要一个庞大的军事机器，其理由必须从别处去找，而不是从并不存在的苏联侵略的威胁去找。一旦我们认识到了这一点，并使我们的思想摆脱了寡头统治集团在意识方面和宣传方面的欺骗与混乱。我们可以立即发现我们所要找的东西。这种敌视主要是基于不合理的恐惧与偏见，如果这种偏见与恐惧只不过是，事实上也常常是这样，根深蒂固的利益的假面具，那么我们对这种看法就得进行不同的估价。

同样，中国为什么是美国的威胁，其理由也必须揭开假面具，从美国的国内政治中去寻找。对此英国作家乔治·奥威尔在《一九八四》一书中就这样写到：事实上，现代战争的特点已经改变，说的更准确点，发动战争的理由在重要性顺序上已经改变。在我们当今这个时代，他们根本没有互相开战，战争是由统治集团向着自己的国民发动的，而且战争的目的不是为了去攻陷或者防止被攻占领土，而是为了保持社会结构不变。战争变成统治集团为了自身利益，玩弄民众的把戏。重要的是保持民众的精神状态是恐惧，仇恨，无限敬仰和欣喜若狂。换句话说，他们应该具有和战争状态相适应的心理状态，战争是否发生没有关系，需要的只是保持战争状态。战争从根本上讲，已经改变了性质，战争即和平。

其次，中国为什么是威胁？这是为了团结盟友，因为如果没有盟友，美国单枪匹马，又何以领导世界呢？美国已故历史学家沃伦斯坦·伊曼纽尔曾经讲到：在苏联解体之后，美国据说是赢得了冷战的胜利，其后，我们就处于一个单极世界之中，而美国则是其中最为强大的力量。我以为这是对于现实的极端错误的理解。问题之一，就是苏联解体了。对美国而言，这是个灾难！我知道没人这么说，他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利，但它确实是个灾难。那么，为什么说冷战结束对于美国来讲也是一个灾难呢？其中一个重要的理由就是随着前苏联这一共同敌人与威胁的消失，美国与盟友的关系事实上也面临瓦解与解体的可能性。所以，冷战的结束不仅直接导致了前社会主义阵营的瓦解，前苏联的解体，事实上也动摇了美国的世界领导地位与美国和西方主导世界的基础。

而目前为了使美国再次伟大，让世界再次回到美国治下的和平，美国在欧洲鼓吹俄罗斯威胁论，在亚太鼓吹中国威胁论，其目的实际上一目了然。俄乌冲突爆发后不久，美国国家安全顾问沙利文曾经公开指出，美国在俄乌冲突中有“三大目标”：一是美国希望看到一个自由独立的乌克兰；二是一个被削弱、被孤立的俄罗斯；三是一个更强大、更统一、更坚定的西方。拜登更是宣称，美国又回来了，大西洋联盟又回来了，世界秩序的拐点已经到来，美国将再次领导世界。那么，如果在亚太爆发冲突，美国的目标又是什么呢？

其三，为什么中国是威胁？这是出于美国的经济需要。在冷战时期，人们就注意到，冷战增加了对货物的需求，有助于维持高度的就业水平，加速技术进步，并帮助美国提高它的生活水平。所以，美国可以感谢俄国人，因为他们使美国的资本主义比以往运行的更好。对此当时有媒体这样写到，美国政府的设计人员估计已经找到了魔术般的公式，来获得几乎是没有穷期的好风光。冷战就是催化剂，冷战就是自动的抽水机初给器。打开一个龙头，公众就叫嚷要更多的军事支出。打开另一个龙头，叫嚷就停止了。杜鲁门的信心充足，趾高气扬，就是以这个公式为基础的。总统被告知，杜鲁门的好时光可以超过1952年以后很久。冷战的需求如果加以充分利用，是几乎没有穷尽的。

而目前美国显然是想故伎重演，比如在欧洲，俄乌冲突爆发后，面对天价天然气，欧洲企业逐步把生产活动转移到美国。美国用更稳定的能源价格和政府的大力支持来吸引它们。这可能使欧洲进入‘新的去工业化时代’，首先涉及能源密集型产品的生产者。欧洲冶金业受影响最大。到2022年9月中旬，已有15家欧洲钢铁厂停产或计划停产。英国也在去工业化。据报道，由于能源价格上涨，英国60%的工厂可能暂时停产。同样，在亚太，美国鼓吹中国威胁论的目的也是试图挑起冲突，搞乱亚太由此倒逼资本与产业回流美国，因为只有这样，才能使美国再次伟大。