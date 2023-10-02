达巍：中美关系的性质有待确定 美国对台政策令人担忧

第二部分

6. 您所在的研究机构最近对中国人的国际观进行了一项调查。从调查结果看，中国人是如何看待中国今天的国际地位的？

我们在2022年底进行了这项调查，今年发布了调查结果。我们打算在未来几年持续推进这项调查，对中国公众国际观的变化保持关注。这项调查覆盖了整个中国不同地区，我们确保调查样本符合人口统计特性。

调查结果显示，普通中国民众对自己的国家的安全程度、国际影响力都有很强的信心。绝大多数人表示，中国非常安全，比五年前更安全，他们预计这种安全感在未来五年内会进一步提高。至于中国的国际地位，大多数人认为中国在全球舞台上占据最重要的位置。我们让被调查民众给一些国家的影响力打分，有53.4%的人给中国打了最高的5分，32.7%的人给了4分，而52.1%的人给美国打了5分，27.7%的人给了4分。其他有趣的发现包括，大多数受访者（68%）认为全球化符合中国的利益，也支持国际科学合作（92.2%）、经济开放（91.7%）、更多外国人在中国工作和学习（84%）以及更多中国学生去西方国家留学（75.6%）。

7. 您认为这项调查是否能说明，过去10年中国外交政策得到了广泛的民众支持？发达国家人民如何看待中国和中国人如何看待本国在国际上的地位之间存在着巨大差距，您怎么解释这种现象呢？

值得注意的是，多数受访者都希望中国采取更加积极主动的外交姿态，这是对中国积极的外交政策的有力背书。这种支持与外部世界对中国的一些批评形成鲜明对比，因为西方舆论总是认为中国的外交政策过于“咄咄逼人”。发达国家对中国的看法与中国人民对外部世界的看法之间的分歧是我们进行这项调查的重要原因之一，我们试图通过调查来理解这种差距。

在美国，许多民意调查显示，超过80%的普通美国民众对中国持负面态度。因此，我们自然会对中国人对美国和西方国家的看法感到好奇。我们的调查表明，在一系列给定的国家中，中国民众对美国的看法最负面，有近60%的人对美国持有负面观点。

显然，中美两国都普遍存在对彼此的负面看法。深入了解这些负面看法背后的原因是很迫切的需求。彼此之间的误解或许是很重要的因素之一，两国政府之间的紧张关系也不可避免地塑造了普通民众的看法。

8. 几天前，拜登总统在犹他州的一次筹款活动中表示，中国是一个（经济）“定时炸弹”。他提到了西方普遍认为中国在经济领域正经历困难时期的观点。您是否认为西方的中国观察家夸大了中国的经济困难？

我并不是一个经济学者，但首先，我认为拜登的表达更像是一种竞选宣传。出于竞选和政治考虑，他似乎夸大了中国面临的挑战。这种修辞和表达与事实相去甚远。

根据我与美国很多中国专家的交流，他们中的大多数人并不确定中国经济发展已经“见顶”。相反，他们认为现在就下这样的结论可能还为时过早，想要明确结论还需要很长时间。

中国内部也有一个相似的观点，即“东升西降”，意思是东方在崛起而西方在衰落。这个说法我同样觉得为时过早，西方是否正在衰落或东方是否正在崛起，并不是一个确定的事情，都需要更多年的观察。

我们说到的这些讨论涉及到中美两国的长期发展趋势，但从短期来看，我承认中国正在应对一些经济挑战。从统计数据来看，这一点很明显。中国政府正在积极努力改善本国的经济状况，并处理中长期的困难。最重要的是，中国拥有14亿人口，大多数人处于中等或低收入水平，这意味着中国仍有巨大的潜力。任何否认其长期增长的预测都需要非常谨慎。

9. 如果中国经济确实存在问题，这更多是因为美国主导的西方国家对中国实施的制裁，还是因为中国自身的国内活力不足和结构性缺陷？

中国的经济规模非常庞大，美国的制裁可能会影响特定公司或行业，但我并不认为它们能够明显阻碍中国整体经济表现。制裁和限制可能会阻止中国在某些领域的高科技发展，也可能不会。但这里的关键问题在于，中国的经济发展并不等同于高科技竞争。中国有广阔的经济领域可以自主开发。中国政府的主要目标不是在高科技竞争中击败美国或取代美国成为主导大国，而是带领国家摆脱“中等收入陷阱”的危险，把国家发展得更为富裕。即便中国在某些高科技领域受阻，也不意味着中国就无法持续崛起或者复兴。并不是所有国家都能生产芯片或擅长人工智能，但这并不会阻止这些国家繁荣和强大。中国确实存在自己的结构性问题，需要重新考虑一些政策，以进一步激发中国的经济活力。解决我们的经济问题取决于中国自我改革和自己的努力。中国发展更多受国内经济周期或者政策的影响，而不是西方的制裁和限制。

10. 拜登总统于8月9日签署了一项行政命令，限制了美国在中国高科技领域的某些投资。如果考虑其他类似的政策，您认为这是否会使中国在技术领域与西方渐行渐远？

我认为美国对芯片和高科技领域的限制确实对中国的技术进步产生了不利影响。

在高科技领域，如果当前的趋势继续下去，可能会出现两套平行的标准、技术生态系统和环境。两套技术可能最终会彼此不兼容，而这正是是美国可能希望看到的。

然而，对中国而言，这是会导致在技术上被西方孤立，还是会促进本土创新，目前并不能确定。值得注意的是，中国为了应对这种情况，在国内已经做出了许多助力自主创新的努力。作为一名大学教师，我能够观察到中国的高校和科研机构已经在积极行动，应对西方提出的技术挑战。

11. 中国面对美国的高科技限制可能导致出现哪些场景呢？

可能性很多。理想情况下，尽管面对一定程度的限制，中国依然可以在尽可能多的领域与发达国家保持紧密的经济和技术联系，同时促进国际技术合作和本土自主创新，并通过这两个途径实现科技发展。这种情景对中国来说将是最有利的。

另一种情景则是，中国在高科技领域面临更多限制，只能依赖内部资源。在这种情景下，我当然仍然期待我们的科学家、工程师和企业能够在市场经济的环境下，在一些关键领域克服障碍，成功地发展出先进的技术。这有助于中国经济发展，并阻止美国进一步压缩中国的发展空间。

我最不希望看到的结果是，中国在许多领域都没有取得重大突破，技术倒退并损害长期经济潜力。在今天的世界中，科学研究和技术进步是深度相互依赖的。单一国家很难完全靠自己在每个领域都取得全面的进步。对于那些基于科技创新和市场经济规则的关键领域，中国需要集中资源和努力投入其中。

可能性是多样的，我当然是希望未来是前两种情境之一。但真正的关键性因素是中国的企业、研究机构、大学，希望他们通力协作并取得成功。

12. 美国的三大芯片公司最近前往华盛顿约见拜登政府的官员，敦促他们不要进一步对中国实施限制。芯片公司的首席执行官们表示，中国市场可以为他们提供大量收入，以进一步投资于芯片研发。您认为芯片公司对美国政府的压力在多大程度上可以改变两国“芯片战”的走势？

这是一个很难回答的问题。因为实质上这是美国政治内部的一场博弈。然而，我认为您的问题触及了一个重要方面：以脱钩为目标的努力可能对中国和美国都产生不利影响。

这些限制不仅影响了中国的利益，还对美国产生了直接的负面影响。这也反过来当然会引发美国国内的政治博弈。现在的情况并不是中国在火星上，美国在金星上。相反，中美两国都存在地球上。脱钩，或者按照美国使用的新术语“去风险化”，不可能带来完全的隔离。相反，我认为我们相互连接的情况非常复杂。