风鸣：“好人总统”卡特

十月一日，是前总统卡特99岁诞辰。《风鸣拾夕》以两集视频与文章的合集，回顾他的业绩，遥祝他安康快乐。

“好人总统”的道义外交

世纪老人卡特前总统的外交奠定了当代国际格局，但却褒贬不一。成也人格，败也人格，政治人物尤其如此。本文简略回顾卡特在任的外交得失和执政成败。

【视频1】：youtube；西瓜视频

临终关怀

2023年2月18日，98岁的美国前总统吉米·卡特，从医院回到家中，开始接受临终关怀。自从他于2015年被诊断出罹患皮肤癌后，癌症扩散到肝、脑等器官，他接受了多次住院治疗，直到今次宣布不再继续医疗干预，决定与家人度过最后时日。

他是有史以来最长寿的前总统，也是第一位出生在医院的美国总统。这位世纪老人，历经世界大战、冷战，见证世界的沧桑变迁。他1977至1981年任职总统，批评者贬他，于是“一届总统”“弱势总统”成了他的人设，崇敬者赞他是“好人总统”“良心总统”，特别是他的“道义外交”人格。

中美建交

卡特说，1979年1月1日正式与中国建立外交关系，是他最大外交成就，这个评估无疑是中肯的，多数人会赞同。那年1月，邓小平副总理访问美国，卡特在白宫举行仪式和国宴欢迎，并与夫人亲自陪同邓小平夫妇到肯尼迪中心观看文艺表演。

1949年，卡特随美国海军潜艇到达过青岛港，离任总统后又多次到访中国，可谓与中国缘分久远。他经常提到，自己的生日是十月一日。中美建交结束双方长年的敌对状态，对推动双边关系发展和改变世界政治格局意义重大。中国学生学者赴美留学潮，始自卡特与邓小平的协议。

戴维营协议

卡特就任后，热切推动以色列与埃及之间的和平谈判。他邀请埃及总统萨达特和以色列总理贝京到华盛顿见面，亲自促成举世瞩目的1978年戴维营协议，实现埃及以色列关系正常化。戴维营协议是现代中东和平进程的重要历史性成就，萨达特和贝京因此获得当年的诺贝尔和平奖。

卡特本人于2002年获诺贝尔和平奖，表彰他长期致力于国际冲突的和平解决。获奖时，卡特离任已过去很多年，但人们却不由得想起他对实现戴维营协议的卓越贡献。

《巴拿马运河条约》

1977，卡特与巴拿马军政府年签订条约，巴拿马运河主权从两国共管，逐步移交巴拿马。

《战略核武器条约》

1979年6月，卡特与勃列日涅夫在维也纳签署《限制战略核武器条约SALT II》。六个月后，圣诞节，勃列日涅夫挥兵攻入阿富汗。美国参议院拒绝批准条约，卡特政府随即撤销了条约。

阿富汗

苏军攻占阿富汗是卡特当政面临的一大严重事变，不仅让美苏多年谈判结果和彼此善意毁于一旦，更造成各自代表的两大阵营进入直接对垒。甚至连接下来的两届奥运会，都成为牺牲品。

抵制奥运会

卡特政府抵制1980莫斯科奥运会，60多个国家加入抵制。中国不但抵制，而且完全弃赛。有人批评说，抵制违反奥林匹克精神，牺牲运动员权利，却并未达到预期外交效果。

四年后，苏联报复，抵制洛杉矶奥运会，15国加入抵制。中国派出庞大代表团，首次参加现代奥运会，夺得多项奖牌，涌现出一批国宝级体育明星。连续两届的抵制，引发了对奥林匹克运动政治化的争议。

伊朗人质

1979年，伊朗发生革命，伊斯兰共和国建立，巴列维国王一家出逃流亡。11月4日，伊朗学生占领德黑兰美国大使馆，扣留63名人质，史称伊朗人质危机，这是卡特执政最大外交挑战。与伊朗当局多次谈判未能解决危机，卡特于是派遣特种部队营救人质，却由于技术失误而失败。

危机持续，直到卡特的总统任期的最后一天。

1981年1月20日中午，里根宣誓就职、成为新总统后几分钟，伊朗交还全部仍未释放的52名人质。长达444天的人质事件，消耗卡特政府大量心血、巨量资源，也重创他的总统声誉、声望和政治生涯。

一届总统

纵观卡特外交，始终以和平、人道、保护个人、保护族群、保护环境为宗旨。对他的“道义外交”，褒贬不一，有人骂他白左，有人称他为“最后一位理想主义者总统”。离任时，卡特的民意赞许率跌到百分之三十几，显然叫好不叫座。

卡特抱怨说，最大问题是公众信心不足，是石油危机、经济衰退、政府腐败、越南战争等等一系列问题，导致了国民对政府和领导人失去信心。1980年大选中，共和党挑战者里根说：问题不是国民信心不足，而是美国人民没有坚强有力的领导人。里根竞选口号是：Let’s make America great again, L-MAGA.

卡特黯然离职，成为1932年大萧条，胡佛总统败选后，首位未获连任的总统。卡特外交，的确是其人格行为与价值的投射，成也人格，败也人格。他奠定了当代国际格局，其历史意义可能被严重低估。当然，外交是总统特权，总统史专家们十分在乎，而选民则更在乎当前民生、经济问题的解决和社会发展、进步。下集，我们来看卡特国内政策和离任后。