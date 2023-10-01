风鸣：“好人总统”卡特

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十月一日，是前总统卡特99岁诞辰。《风鸣拾夕》以两集视频与文章的合集，回顾他的业绩，遥祝他安康快乐。
“好人总统”的道义外交
世纪老人卡特前总统的外交奠定了当代国际格局，但却褒贬不一。成也人格，败也人格，政治人物尤其如此。本文简略回顾卡特在任的外交得失和执政成败。
临终关怀
2023年2月18日，98岁的美国前总统吉米·卡特，从医院回到家中，开始接受临终关怀。自从他于2015年被诊断出罹患皮肤癌后，癌症扩散到肝、脑等器官，他接受了多次住院治疗，直到今次宣布不再继续医疗干预，决定与家人度过最后时日。
他是有史以来最长寿的前总统，也是第一位出生在医院的美国总统。这位世纪老人，历经世界大战、冷战，见证世界的沧桑变迁。他1977至1981年任职总统，批评者贬他，于是“一届总统”“弱势总统”成了他的人设，崇敬者赞他是“好人总统”“良心总统”，特别是他的“道义外交”人格。
中美建交
卡特说，1979年1月1日正式与中国建立外交关系，是他最大外交成就，这个评估无疑是中肯的，多数人会赞同。那年1月，邓小平副总理访问美国，卡特在白宫举行仪式和国宴欢迎，并与夫人亲自陪同邓小平夫妇到肯尼迪中心观看文艺表演。
1949年，卡特随美国海军潜艇到达过青岛港，离任总统后又多次到访中国，可谓与中国缘分久远。他经常提到，自己的生日是十月一日。中美建交结束双方长年的敌对状态，对推动双边关系发展和改变世界政治格局意义重大。中国学生学者赴美留学潮，始自卡特与邓小平的协议。
戴维营协议
卡特就任后，热切推动以色列与埃及之间的和平谈判。他邀请埃及总统萨达特和以色列总理贝京到华盛顿见面，亲自促成举世瞩目的1978年戴维营协议，实现埃及以色列关系正常化。戴维营协议是现代中东和平进程的重要历史性成就，萨达特和贝京因此获得当年的诺贝尔和平奖。
卡特本人于2002年获诺贝尔和平奖，表彰他长期致力于国际冲突的和平解决。获奖时，卡特离任已过去很多年，但人们却不由得想起他对实现戴维营协议的卓越贡献。
《巴拿马运河条约》
1977，卡特与巴拿马军政府年签订条约，巴拿马运河主权从两国共管，逐步移交巴拿马。
《战略核武器条约》
1979年6月，卡特与勃列日涅夫在维也纳签署《限制战略核武器条约SALT II》。六个月后，圣诞节，勃列日涅夫挥兵攻入阿富汗。美国参议院拒绝批准条约，卡特政府随即撤销了条约。
阿富汗
苏军攻占阿富汗是卡特当政面临的一大严重事变，不仅让美苏多年谈判结果和彼此善意毁于一旦，更造成各自代表的两大阵营进入直接对垒。甚至连接下来的两届奥运会，都成为牺牲品。
抵制奥运会
卡特政府抵制1980莫斯科奥运会，60多个国家加入抵制。中国不但抵制，而且完全弃赛。有人批评说，抵制违反奥林匹克精神，牺牲运动员权利，却并未达到预期外交效果。
四年后，苏联报复，抵制洛杉矶奥运会，15国加入抵制。中国派出庞大代表团，首次参加现代奥运会，夺得多项奖牌，涌现出一批国宝级体育明星。连续两届的抵制，引发了对奥林匹克运动政治化的争议。
伊朗人质
1979年，伊朗发生革命，伊斯兰共和国建立，巴列维国王一家出逃流亡。11月4日，伊朗学生占领德黑兰美国大使馆，扣留63名人质，史称伊朗人质危机，这是卡特执政最大外交挑战。与伊朗当局多次谈判未能解决危机，卡特于是派遣特种部队营救人质，却由于技术失误而失败。
危机持续，直到卡特的总统任期的最后一天。
1981年1月20日中午，里根宣誓就职、成为新总统后几分钟，伊朗交还全部仍未释放的52名人质。长达444天的人质事件，消耗卡特政府大量心血、巨量资源，也重创他的总统声誉、声望和政治生涯。
一届总统
纵观卡特外交，始终以和平、人道、保护个人、保护族群、保护环境为宗旨。对他的“道义外交”，褒贬不一，有人骂他白左，有人称他为“最后一位理想主义者总统”。离任时，卡特的民意赞许率跌到百分之三十几，显然叫好不叫座。
卡特抱怨说，最大问题是公众信心不足，是石油危机、经济衰退、政府腐败、越南战争等等一系列问题，导致了国民对政府和领导人失去信心。1980年大选中，共和党挑战者里根说：问题不是国民信心不足，而是美国人民没有坚强有力的领导人。里根竞选口号是：Let’s make America great again, L-MAGA.
卡特黯然离职，成为1932年大萧条，胡佛总统败选后，首位未获连任的总统。卡特外交，的确是其人格行为与价值的投射，成也人格，败也人格。他奠定了当代国际格局，其历史意义可能被严重低估。当然，外交是总统特权，总统史专家们十分在乎，而选民则更在乎当前民生、经济问题的解决和社会发展、进步。下集，我们来看卡特国内政策和离任后。
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“最后一位理想主义者总统”？
吉米·卡特虽然只做了一届总统，但其执政和行事仍具有鲜明特点。他率真质朴，特立独行，热情殷切，他的社会改革大刀阔斧，有主张，有行动，有影响。
政客，政治家，政治领袖，卡特更是哪一种？他的国内执政有哪些成败呢？
“我叫吉米·卡特”
卡特以谦卑形象示人，用自己的名字自我介绍开场成了他的个人招牌：My name is Jimmy Carter.
76年大选辩论，他说：“我从不说谎，从未欺骗过美国人民，从未背叛过任何人，这是我作为领袖的最重要品质。”喜欢他的人赞赏他的真诚、善意，很多评论家认为他比较正直、透明，普遍认为他是个好人，做人比做总统更成功。
他的内政和外交一样，源自他的人格信念，是他政治遗产的核心。他的人本民生内政注重政治清明、社会福利、公平公益、人道主义、保护个人、世界和平、坚定反对种族主义和性别歧视。
1977年，他首次建立联邦能源部，1978年首次建立教育部，他还放开联邦对航空工业过严的管控，实现航线航班机票商业化、亲民化、现代化。
绿色总统
卡特优先力推生态环保，一上任就提出国家能源计划，推动能源多样化，包括太阳能、风能等低碳清洁能源，制定环保法规和标准，加强监管与管理。他支持倡导全球可持续发展，保护地球生态系统。
这些50年前的新概念，今天已是家喻户晓，卡特功不可没。
“绿色革命”
卡特重视人类的粮食安全，推动绿色革命运动，通过农业技术和生产方式的升级改革，解决全球粮食危机，推广作物高产新品种，优化利用化肥和农药，建立农业科技中心。
他提倡技术转让，援助发展中国家提高农业水平和产能，他的食品外援计划直接给粮、给钱，缓解不发达世界的粮食危机。
尽管绿色运动的效果曾受质疑和批评，但今天看是一个历史性的重要贡献。
石油危机
1973年，第四次中东战争爆发，OPEC石油禁运，油价飙升。
至卡特执政，1979年的伊朗伊斯兰革命，伊朗暂停出口，石油再告紧缺。卡特政府采取措施应对，推动节能，发展替代能源，但却未能有效缓解石油危机对经济社会的冲击。他号召国民加件毛衣，调低室温，被讥讽为寒酸。
通货膨胀
由于石油危机等原因，经济走低，通货膨胀高企。卡特政府紧缩货币、控制工资和物价、加强对进口商品监管，但却未能有效控制持续两位数的通胀，导致货币贬值、购买力下降、经济低迷。
应对石油危机和通胀无力，是卡特执政两大失利。
“局外人”总统
卡特以农民企业家出身的南方州长身份参选、获胜，背景、根基、人脉、政治资本平平，观点、观念、风格、习惯与首都圈内精英们格格不入，被称为、也被当作“局外人”总统。
他与国会两党关系紧张，冲撞得罪，给实施政纲造成被动，引发民主党人挑战他竞选连任。
“最好的前总统”
人们评价总统，有各种偏好，或强调意识形态，或重视成败得失，或倾倒于领袖魅力。卡特是另类，是不撒谎的好政客，好人做好事，但内政外交都有严重败笔。
除了运气不好，比如石油危机、通货膨胀、战争、人质危机等等，个人风格也是因素。他的道义外交与人本内政见仁见智，他的执政效能和业绩参差，他被总统历史学家评为中流总统。
离任后几十年，卡特写了不少书，获了不少奖，访问了世界很多地方，参与多项人道主义工作，频繁出任和平使者，为维护国际和平与发展、保护个人和群体权益不遗余力，并亲力亲为，为贫困人群建造住房、解决医疗保健问题，鞠躬尽瘁。
他以不同寻常的平凡人格，不但为政治人物，也为国民做出忠诚敬业的表率，被誉为“最好的前总统”。你看，到达权力巅峰未必是自我实现的终点，不到最后，传奇仍会自我超越。