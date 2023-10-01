陈剑：祝卡特总统生日快乐

三、一直为中美两国关系发展作出努力

除了在任期间积极推动中美两国打破隔离状态，卸任后的卡特也多次访华，并为中美两国关系发展作出努力。

2008年，在谈及中美关系的未来时，卡特说，他一直在为美中关系祈祷，希望美中两国能始终保持友好密切的关系。当时，卡特强调，未来美中的竞争将越来越强，这一点在经济领域已经表现得非常明显，但他认为这是一种健康的竞争关系。“如果我们能始终保持相互尊重和信任，这种竞争将是和平的、互利双赢的，对两国都将有益无害”。

2019年1月17日晚，美国前总统卡特在亚特兰大全美华人协会举办的庆祝中美建交40周年晚会上发言。他说，40年前，他与中国领导人邓小平为了建交需要克服的困难远远超过今天中美关系面临的挑战。中美关系不能被误会和仇恨毁掉。

2019年，时任美国总统特朗普给卡特打电话，特朗普表示，他为中国“正在走到我们的前面”感到不安。卡特表示不担心。“你知道原因吗？1979年，中美正式建交。你知道从那以后中国发动了几次战争吗？零。而我们一直在打仗。”卡特对特朗普说，“美国在242年的建国历史中仅有16年没有打仗，堪称’世界历史上最好战的国家’，因为美国总是想迫使其他人采用美国的原则。美国浪费了3万亿美元在军费开支上，而中国没有将一分钱浪费在战争上，这就是他们在各个方面正走在我们前面的原因。”

2019年1月，卡特给特朗普建议，成立一个由6人组成的专家小组，在幕后协助改善与中国的关系。他在接受美国媒体采访时表示，从长远来看，美国人民会发现，与中国好好相处对我们自身的繁荣、我们自身的和平与美好的生活至关重要。

四、卡特论述中美关系

我认为我在白宫期间完成的最有长远意义的重要成果就是在30年的冲突之后把和中国的外交关系正常化。邓小平和我成为真正的好朋友。我们互相仰慕。当他差不多是我这个年龄的时候我到中国去看望他。我认为他兑现了承诺，在中国高度实现了开放和改革。他们在人权问题上还有很多路要走，但他们取得了很大进展。我认为美国和中国的关系现在以及将来很长时间都会是世界上最重要的双边关系。

美国民众之所以会迅速接受中美关系，秘密完全归功于邓小平的个性、幽默和脚踏实地的性格。他在华盛顿特区然后经由媒体报道在世界各地一炮打响。他在德克萨斯州头戴牛仔帽，又应我的邀请到亚特兰大参观。所以我觉得，美国民众看到了他的善意、脚踏实地和诚实的个性，所以想“OK，中国应该还行，不像我们以前认为的那么邪恶”。

邓小平向中国人民、全世界和美国，并向我本人保证的是开放和改革。他们在中国内部施行了大量的改革。从前中国没有一家自由企业，自那以后，就商业和贸易而言，中国变成了非常活跃和开放的社会。

中国自1979年以后就没有发生过战争，而我们则花了几万亿、几万亿的美元在伊拉克等地打仗。中国在过去这段时间做的非常好，他们不止将基础建设发展到一个令人钦佩的水平，甚至几乎完全摆脱了极端贫穷的状态。

我认为长远来看，美国人民会发现，与中国好好相处对我们自身的繁荣、我们自身的和平与美好的生活来说至关重要。在特朗普总统政府下，我们关系暂时有所退步，但我无法预测未来下一任会怎么做。我会持续利用我的影响力，利用卡特中心的影响力，来让我们本着尊重，并以彼此坦诚开放的态度来处理跟中国的问题。我认为中国人也非常有可能会这么做。

我热爱中国，我第一次到中国的时候是1949年，当时是中华人民共和国刚成立不久，共产党取得政权。1949年10月1日，那天刚好是我生日，邓小平认为这具重大意义。当时我25岁，因此，我比中华人民共和国大25岁。我长期以来就对中国感兴趣。

我们现在看到，在外交上，以及透过贸易与投资，还有慈善事业，中国尽其所能地与世界各地的国家接触，发展良好的关系，而在1979年以前，那是他们一直长期躲避的。

五、将与家人共度最后时光

据美媒今年2月18日报道，美国史上最长寿的总统卡特目前正在佐治亚州的家中接受临终关怀。进入临终关怀阶段，意味着他的生命正进入倒计时。临终关怀意味着医生、患者及其家属皆认为进一步治疗是徒劳的。临终关怀一般在专门的临终关怀机构或疗养院中进行，也可以选择在家度过最后的时光。目前尚不清楚是何种具体疾病导致了卡特决定放弃治疗。